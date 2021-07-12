الخارجية الروسية: التدخل الخارجي في شؤون كوبا غير مقبول

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كوبا مشيرة إلى أن التدخل الخارجي غير مقبول.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة: "نعتبر أنه من غير المقبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وأي أعمال من شأنها أن تشجع على زعزعة الاستقرار في كوبا".

وأعربت عن ثقتها في أن: "السلطات الكوبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام الذي يصب في مصلحة مواطني البلاد في إطار الدستور الوطني والتشريعات المحلية السارية".

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان إن واشنطن "تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا وتدين بشدة أي عنف أو مضايقة للمتظاهرين السلميين".

وتشهد كوبا مظاهرات حاشدة ضد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وخرج آلاف الكوبيين الغاضبين، أمس الأحد، في هافانا وعدة مدن أخرى، هاتفين "حرية!" و"لتسقط الديكتاتورية".