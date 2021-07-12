بوتين: لن نسمح أبدا باستغلال أراضينا التاريخية والأشخاص الذين يعيشون هناك ضد روسيا

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بوتين: لن نسمح أبداً باستغلال أراضينا التاريخية والأشخاص الذين يعيشون هناك ضد روسيا