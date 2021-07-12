لأول مرة... بيع ماسة مقابل 12 مليون دولار بالعملات الرقمية

بيعت ماسة بقيمة 12.3 مليون دولار، لتصبح أول جوهرة في العالم تباع بالعملات الرقمية.

ووفقا لشبكة أنباء "سي إن إن"، بيعت الماسة التي أُطلق عليها اسم "The Key 10138"، والتي يبلغ وزنها 101 قيراط، في مزاد "سوذبيز"، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن بائع المزاد أنه يقبل الدفع بعملة البيتكوين والإيثريوم.

— BitYard - Grow Your Future in the Yard (@BitYard_Global) July 12, 2021

وبحسب الشبكة، تنتمي الماسة، من عيار 101 قيراط، إلى فئة اللون "D"، والذي يصنف أعلى درجة للألماس الأبيض.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سوذبيز" للمجوهرات في آسيا، وينهاو يو، أن عمليات الشراء بالعملات الرقمية جذبت عملاء جدد.

وأشار يو إلى أن الجوهرة هي ثاني أكبر ماسة تتخذ شكل كمثرى تطرح في السوق.