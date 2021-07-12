الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد السلالات المتحورة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V"، فعال ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا، وفقا لأبحاث مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وما نشرته المجلة الدولية الرائدة "فاكسينس".

موسكو-سبوتنيك. ونقل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في بيان له عن رئيس مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينسبورغ، قوله: "نتلقى المزيد والمزيد من البيانات حول قدرة فيروس كورونا على التحول والتغيير في جميع أنحاء العالم. واليوم"سبوتنيك V" ، هو من أكثر اللقاحات فعالية ضد كل من الفيروس الأم والسلالات الجديدة منه، وبفضل نهج فريد يعتمد على استخدام ناقلين مختلفتين للفيروسات الغدانية كمركبات للتوصيل".

ويعلن مركز "غاماليا "الروسي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي عن نتائج إيجابية لدراسة نشاط تحييد مصل الدم ضد السلالات الجديدة "سارس-كوف- 2" المأخوذة من الملقحين بـ "سبوتنيك V"، ويؤدي التطعيم باللقاح إلى إنتاج عيار من الأجسام المضادة المعادلة للواقية ضد السلالات الجديدة ".

وبدأت في روسيا، في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في اغسطس/آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك في" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.