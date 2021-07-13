زلزال بقوة 5.9 درجة يهز جزر الكوريل الروسية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز جزر كوريل الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.

Prelim M5.6 Earthquake Kuril Islands Jul-13 00:30 UTC, updates https://t.co/bjoCF8ZwI0 — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) July 13, 2021

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزل وقع عند التقاء خط عرض 46.190 درجة شمالا وخط طول 151.587 درجة شرقا.