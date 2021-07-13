انفجار في غيليندجيك الروسية يوقع خسائر مادية وبشرية... فيديو

أفادت خدمات الطوارئ في إقليم كراسنودار لوكالة "سبوتنيك" بأن شخصا قد توفي، وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار غاز في فندق في مدينة غيليندجيك، جنوبي روسيا.

وأشارت الطوارئ إلى انهيار في الأسقف والجدران الخارجية لفندق "أزاريا" الخاص المكون من أربعة طوابق.

وقال مصدر محلي: إنه "يعتقد بأنه نتيجة لانفجار غاز في فندق في غيليندجيك، أصيب أربعة، توفي أحدهم".

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице, один человек погиб и трое пострадали https://t.co/0Ja21plZZq pic.twitter.com/vDL2tVqHUq — РИА Новости (@riabreakingnews) July 13, 2021

من جانبها، أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن رجال الإنقاذ أخرجوا شخصا واحدا من تحت الأنقاض بعد الانفجار الغازي الحاصل في غيليندجيك.

ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث.