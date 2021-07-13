الكرملين نظام مكافحة "كوفيد-19" في روسيا أثبت فاعليته

أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرارات التطعيم ضد فيروس كورونا، على غرار فرنسا، لم تُتخذ على المستوى الفيدرالي؛ لكن تنفيذ مثل هذه الإجراءات بدأ على المستوى الإقليمي، مؤكدا أن نظام مكافحة "كوفيد-19" في روسيا أثبت فاعليته.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم النظر في سيناريو مشابه للسيناريو الفرنسي لتشديد الإجراءات وفرض التطعيم فيما يتعلق بـ"كوفيد 19"، "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن... لكن جزء من هذه القرارات بدأ تنفيذه بالفعل على المستوى الإقليمي. حيث يتخذ قادة المناطق قراراتهم بناءً على صلاحياتهم الخاصة، التي تُمنح لهم من جانب المركز الفيدرالي".

وأضاف: "نظام مكافحة فيروس كورونا في دول العالم مختلف. نظامنا أثبت فاعليته. لذلك هنا لا يمكننا أن نقارن، فكل بلد يعمل بحسب ما يعتبره ملائماً؛ لكنني أكرر، أن جميع السيناريوهات تؤخذ بعين الاعتبار ويتم تحليل جميع العواقب المحتملة لهذه السيناريوهات".

وأشار إلى أن الرئيس على تواصل دائم مع نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ورئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز، أمس الإثنين، فرض التطعيم الإجباري على الأطباء وجميع العاملين في المستشفيات الفرنسية.

وأشار ماكرون إلى أنه، اعتباراً من 15 أيلول/ سبتمبر القادم، سيتم إجراء الفحوصات وفرض العقوبات.

وقال: "اعتباراً من بداية آب/ أغسطس القادم في فرنسا، ستتطلب المطاعم والحانات ومراكز التسوق والطائرات وقطارات المسافات الطويلة تصريحا يشير إلى التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية لكوفيد 19. واعتبارًا من 21 تموز/ يوليو الجاري، ستكون هناك حاجة إلى تصريح صحي، لحضور المهرجانات والعروض وزيارة مدن الملاهي.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 ألف و702 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويأتي ذلك مقابل 25 ألف و140 حالة سجلت، يوم أمس؛ ليبلغ الإجمالي العام للإصابات بالعدوى، منذ بدء الجائحة، 5 ملايين و833 ألف و175 حالة.