تسجيل
15:33 GMT13 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    دراسة تؤكد فعالية "سبوتنيك V" ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا

    © Sputnik . Pavel Lvov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425337_0:67:3194:1863_1200x675_80_0_0_2174aaf959b2e10e1c11da5d7fc18c7f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202107131049564128-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-V-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/

    أعلن مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن نتائج إيجابية لدراسة النشاط المعطل لمصل الدم المأخوذ من أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت أخيرا في مختلف دول العالم.

    وأكدت نتائج الدراسات الجديدة أن التطعيم بلقاح  "سبوتنيك V" يقدم نسبة من الأجسام المضادة تستطيع القضاء على السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

    © Sputnik . Mohammad Damour
    لقاح "سبوتنيك V" يحمي من سلالة كورونا الهندية بنسبة 90 %
    واعتمدت منهجية البحث على تقييم قدرة التحييد لدى الأجسام المضادة باستخدام فيروس حي، مما سمح بالحصول على البيانات ذات موثوقية عالية جدا بمثابة "معيار ذهبي" لكفاءة اللقاح.

    وفي سياق الدراسة، تمت مقارنة (BHA) لمصل دم الإنسان بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"على عينات من سلالات فيروس كورونا منتشرة حول العالم منها السلالات المتحورة الجديدة.

    وأكدت الدراسة أن المضادات التي تواجدت لدى متلقي لقاح "سبوتنيك V" استطاعت تحييد فيروسات كورونا من السلالات الجديدة بما فيها "ألفا" (Alpha B.1.1.7)، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وسلالة "بيتا" (Beta B.1.351)، التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، وسلالة "غاما" (Gamma P.1)، التي ظهرت لأول مرة في البرازيل، وسلالة "دلتا" (Delta B. 1.617.2) وسلالة (B.1.617.3) التي ظهرت لأول مرة في الهند، بالإضافة إلى السلالات (B.1.1.141) و(B.1.1.317) المحددة في موسكو.

    وأشارت نتائج الدراسة إلى أن "سبوتنيك V" يحافظ على خصائصه الوقائية ضد السلالات الجديدة.

    وبينت النتائج أن الانخفاض في مستوى النشاط المعطل لعقار "سبوتنيك V" لعدد من السلالات كان أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالبيانات التي نشرتها الشركات المصنعة للقاحات الأخرى، والتي سبق أن أكدت فاعلية عقاقيرها ضد الطفرات الجديدة من كورونا.

    وقال ألكسندر غينسبيرغ، مدير مركز (غاماليا) للأبحاث في موسكو: "تظهر دراساتنا نتائج جيدة لفعالية لقاح "سبوتنيك V"  ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). نتلقى المزيد والمزيد من البيانات حول قدرة الفيروس التاجي على التحول والتحول في جميع أنحاء العالم".

    وتابع مدير المركز: "يعد "سبوتنيك V"، اليوم، واحدا من أكثر اللقاحات فعالية ضد كل من الوالد والسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وذلك بفضل نهج فريد يعتمد على استخدام نواقل غدية مختلفة كأدوات توصيل".

    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
    وبدوره، قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "كان (سبوتنيك V) أول لقاح يستخدم نواقل غدية مختلفة أثناء التطعيم. أظهر مركز البحوث الروسي صحة هذا النهج".

    وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

    وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما

    انظر أيضا:

    كيريل ديمترييف يتوقع موعد الاعتماد العالمي والأوروربي للقاح "سبوتنيك V"
    الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد السلالات المتحورة
    روسيا تعلن البدء بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الهند
    وزير الصناعة الجزائري يؤكد البدء في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي محليا أول سبتمبر
    نقص "فيتامين د" يعرض الإنسان لـ4 مخاطر كبيرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ديب دايف دبي
    التسوق تحت الماء في دبي... استكشف أعمق حوض للغوص في العالم
    بلومبرغ: ميركل تذل بايدن
    بلومبرغ: ميركل تذل بايدن
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك