موسكو تندد بالتدخل الخارجي في شؤون لبنان والتهديدات باستخدام العقوبات

اعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان، غير مقبول، ويأتي بنتائج عكسية، لا سيما التهديدات بفرض عقوبات من بعض العواصم الغربية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "من الجانب الروسي... تم التأكيد على عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيما التهديد باستخدام العقوبات من قبل بعض العواصم الغربية التي تقوض مبادئ وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إي لودريان، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي توافقت على وضع قانون عقوبات للضغط على السلطات في لبنان لتشكيل حكومة، في وقت يستمر فيه تعطل مساعي تشكل حكومة جديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.

وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف العام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400%، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.