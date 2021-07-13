ظهور طائرة مزودة بمحرك السيارة الرئاسية الروسية في معرض "ماكس 2021"

وصرح مصدر إعلامي في المعهد لـ"سبوتنيك" أن محرك "أ بي دي- 500" تم تركيبه في الطائرة "ياك- 18تي" التي ستُعرض في المعرض الدولي للطيران والتقنيات الفضائية "ماكس 2021".

وأشار المصدر إلى أن طائرة "ياك- 18تي" اختيرت لتجريب محرك "أ بي دي- 500" وهو محرك مكبسي مجهز بأجهزة جديدة تضمن عمله بفعالية وبشكل آمن لإنتاج قوة دفع للطائرة، وقد أثبتت الاختبارات التي أجريت على الأرض مطابقة المحرك للمواصفات المحددة، ومن المقرر أن تبدأ طائرة "ياك- 18تي" باختبار المحرك الجديد في الجو في النصف الثاني من عام 2021.

وقال ميخائيل غوردين، مدير عام المعهد، إنه يتوقع استخداما واسعا للمحرك الجديد الذي يستطيع أن يعطي دفعا قويا لصناعة المحركات وصناعة الطائرات الجديدة.

ستنطلق فعاليات معرض "ماكس 2021" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو في يوم 20 يوليو/تموز وتستمر حتى 25 يوليو.