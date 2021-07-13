روسيا تشهد عرضا عسكريا غير مسبوق في يوم الأسطول

وبهذه المناسبة، ستقيم القوات البحرية الروسية عروضا عسكرية، أكبرها في مدينة سان بطرسبورغ.

ولم تشهد روسيا عرضا عسكريا كبيرا كالذي ستقيمه القوات البحرية في مدينة سان بطرسبورغ في يوم 25 يوليو 2021، وفقا لما قاله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الاستعراض الذي ينظمه الأسطول الروسي في سان بطرسبورغ في يوم الأسطول يجب أن تشارك فيه 54 سفينة، منها فرقاطات تابعة للقوات البحرية الهندية والإيرانية والباكستانية.

ويبلغ إجمالي عدد العسكريين المشاركين أكثر من أربعة آلاف شخص، وفي ختام الاستعراض ستحلق 48 طائرة ومروحية في سماء سان بطرسبورغ.

ونوه وزير الدفاع إلى أنه يتوقع أن يكون هذا العرض هو الأكبر، والأكثر إثارة في تاريخ العروض العسكرية في يوم الأسطول.