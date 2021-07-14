روسيا مستعدة لاستئناف عمل قنصليتها بمزار الشريف بشرط الضمانات الأمنية

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن روسيا مستعدة لاستئناف عمل قنصليتها بمزار الشريف في أفغانستان بمجرد حصولها على ضمانات أمنية مؤكدة لدبلوماسيها.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح كابولوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة ( طالبان- المحظورة في روسيا) بالمنطقة.

وأشار كابولوف، إلى أنه اتصل برئيس المكتب السياسي لـ "طالبان" في قطر، الملا عبد الغني برادر، الذي أكد له أن جميع القادة الميدانيين تلقوا أوامر بألا تتعرض القنصلية الروسية لأي أضرار.

وتابع كابولوف، قائلا: "نحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور"، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل "ما أن نحصل على الضمانات".

يذكر أن كلا من تركيا وباكستان وإيران قد أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان"، وتقدم الأخيرة في المنطقة.