دبلوماسي روسي: ينبغي تشكيل حكومة ائتلافية في أفغانستان خلال عامين أو ثلاثة

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، بأن روسيا الاتحادية تعتقد أنه ينبغي أن يجري تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية في أفغانستان خلال عامين أو ثلاثة أعوام، بحيث تقوم بتحديد الشكل النهائي لنظام الحكم المستقبلي.

موسكو - سبوتنيك. وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "يبدو لنا - ووجهة نظرنا هذه يشاطرها الأمريكيون والباكستانيون والصينيون - أنه يجب أن تعمل هذه الإدارة المؤقتة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، مع الأخذ بعين الاعتبار البطء الذي يتم به تنفيذ كل شيء في أفغانستان، بشكل أكثر بطء مما نرغب فيه؛ إلا أن هذا هو طابع الشخصية الوطنية؛ ولا خوف في ذلك. ويجب تجنب فراغ السلطة والفوضى في البلاد؛ كما ينبغي أن يتم تشكيل إدارة مشتركة تقوم بوقف العمليات العسكرية وتبدأ في حل عدد من المشاكل قبل أن تباشر في التحديد النهائي لمستقبل أفغانستان والشكل المستقبلي لنظام الحكم في البلاد؛ كما أن عليهم إحلال النظام في البلاد ودمج عناصر طالبان في المجتمع".

ووفقا لكابولوف فإن "الحكومة الأفغانية والقوى السياسية الأخرى المؤثرة في البلاد يجب عليها أن تبدأ مفاوضات هادفة مع حركة طالبان، (المحظورة في روسيا الاتحادية)، والتي ينبغي أن تتوج بتشكيل حكومة ائتلافية انتقالية".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية الراديكالية، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت قبل ذلك، بدء سحب قواتها من أفغانستان في الأول من أيار/مايو الماضي، وأنها بحلول 11 أيلول/سبتمبر ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.

ويوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية سيطرتها على قاعدة باغرام الجوية بعد انسحاب القوات الأمريكية والقوات التابعة للناتو من تلك القاعدة التي شكلت مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد في عام 2001.