بوتين وكيري يبحثان قضايا المناخ في اتصال هاتفي

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، القضايا المتعلقة بالمناخ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الروسية في هذا الصدد: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع جون كيري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ. وأطلع جون كيري، المتواجد في زيارة عمل بموسكو، على اللقاءات السابقة مع الزملاء الروس، والتي تم خلالها مناقشة مختلف جوانب أجندة المناخ الدولية".

وأضاف البيان: "وأكد فلاديمير بوتين أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وتدعو إلى حوار غير مسيس ومهني في هذا المجال...".

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول أمس الاثنين، إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري إلى موسكو ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وإزالة التوترات.