روسيا تتخذ إجراءات جديدة تخص السياحة والسفر

نصح مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بالتطعيم قبل السفر خارج روسيا، في وقت اتخذت فيه روسيا إجراءات جديدة منها استئناف الطيران المدني مع عدة بلدان، وزيادة الرحلات مع بلدان أخرى، وإرسال وفد روسي لتقييم الوضع الوبائي في المنتجعات المصرية.

وقال البيان: إن "مقر العمليات يوصي بتلقيح المواطنين قبل السفر إلى دول أجنبية لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

وعقدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اجتماعا لمقر العمليات يهدف منع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا.

أفاد المقر التشغيلي للوقاية من استيراد وانتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بقرار استئناف الرحلات المنتظمة وعدد الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية، بناء على نتائج وفد من المتخصصين الروس هناك، ولضمان حماية صحة السياح الروس، تم الاتفاق على إرسال وفد روسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية في أماكن إيواء السائحين وإمكانيات المعامل والمؤسسات الطبية.

وقامت روسيا بزيادة عدد الرحلات المجدولة إلى النمسا وبلجيكا وبلغاريا والمجر واليونان ولبنان وكرواتيا وإثيوبيا اعتبارًا من 24 يوليو/تموز الحالي، حيث ازداد عدد الرحلات بين موسكو وبيروت إلى 3 رحلات اسبوعية.

بالإضافة إلى كل هذا، أصدرت السلطات الروسية قرارا باستئناف الرحلات الجوية بين مع فرنسا وجمهورية التشيك ابتداءً من 24 يوليو الحالي.