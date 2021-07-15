مقاتلات روسية ترافق قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر بيرينغ

قامت مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" و"سو-35"، اليوم الخميس، بمرافقة ثلاثة قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر بيرينغ.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، في بيان له، إلى أنه في يوم الخامس عشر من شهر تموز/يوليو رصدت وسائل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي فوق بحر بيرينغ ثلاثة أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية.

وجاء في بيان المركز: "قامت أربع مقاتلات روسية من طراز ميغ-31 وسو-35 تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بالتحليق من أجل التعرف على الأهداف الجوية وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وقد قامت طواقم المقاتلات الروسية بالتعرف عليها، وتبين أنها قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52 إتش" تابعة لسلاح الجو الأميركي، وقامت بمرافقتها فوق بحر بيرينغ.

وكانت مقاتلات من طراز "سو 30" قد رافقت، يوم أمس الأربعاء، طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.