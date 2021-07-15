الإدارة الأمريكية: واشنطن لا تتوقع إبرام اتفاق مع ألمانيا بشأن مشروع "التيار الشمالي 2"

صرح متحدث رفيع باسم الإدارة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تتوقع إبرام اتفاق مع ألمانيا بشأن مشروع "التيار الشمالي-2" خلال زيارة ميركل لواشنطن.

واشنطن-سبوتنيك. وقال المتحدث الأمريكي للصحفيين: "أتوقع أن يثير الرئيس بايدن المخاوف القديمة خلال اجتماعه مع المستشارة ميركل حول المشروع الجيوسياسي الروسي، ولكننا لا نتوقع أي تصريحات رسمية حول "التيار الشمالي-2" أو نتائج (في هذا السياق) من اجتماع القادة".

هذا وكان ماتياس وارنيج، رئيس شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المنفذة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي، قد رجح في وقت سابق، اكتمال المشروع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

لم يستبعد وارنيج فرض عقوبات أمريكية إضافية على المشروع، وقال:"الخطر كبير، ولا يمكننا تجاهله".

وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.