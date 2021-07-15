الكرملين: الاعتراف المتبادل باللقاحات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يبحث مسألة السماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا: "موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات هو موضوع على جدول الأعمال الآن. نأمل نتيجة للحوار مع الاتحاد الأوروبي أن يصبح من الممكن مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى بعض القرارات، ولكن للأسف لا توجد نتائج محددة حتى الآن. بالطبع، يجب مناقشة هذا الموضوع".

وقال بيسكوف، أمس الأربعاء، أن روسيا تصطدم بعملية تسييس مسألة اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، وتعتبرها أمرا سلبيا للغاية.

وكان سكرتير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، كليمان بون، قد دعا في وقت سابق الشركاء في أوروبا إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" المصنوعة في روسيا والصين.

يذكر أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في 67 دولة تقريبا، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.8 مليار شخص. وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ (المستعجل).