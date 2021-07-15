10 شركات روسية تشارك بمعارض الأغذية في دبي والقاهرة

أعلنت لجنة الخبراء التابعة لمركز التصدير للمنتجات الروسية، عن اختيار 10 شركات روسية لعرض منتجاتها في عدة أجنحة ومعارض اقتصادية، في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والصين وفيتنام.

ونشر موقع مركز "تصدير المنتجات الروسية" بيانا جاء فيه، أنه خلال الاجتماع العام قام أعضاء الهيئى باختيار 10 شركات روسية لعرض منتجاتها في عدة أجنحة اقتصادية، حيث ستقوم اثنتان منها بعرض منتجاتها في الإمارات وثلاثة في مصر وغيرها الصين وفيتنام.

ووافقت لجنة الخبراء على جميع الطلبات الـ 12 وسيتم تقديم منتجات الشركات التالية في أجنحة الدول المذكورة أعلاه ومن أبرزها شركة "VIMA" المختصة بصناعة المشروبات المختلفة في جناح الإمارات العربية المتحدة، شركة "Fruitline Export" ستقوم بعرض عصائرها في جناح الصين وشركة "Arta Group" المصنعة للبهارات والتوابل والتوابل.

كما ستشارك شركات روسية أخرى متخصصة بصناعة المشروبات الكحولية من فودكا ونبيذ كشركة "سورديس"، في أجنحة المعارض بمختلف الدول وبينها الإمارات وفيتنام ومصر.

كما ستقوم شركات روسية بعرض منتجاتها الغذائية من حلويات ومنتجات الألبان والحليب والبوظة والزيوت.