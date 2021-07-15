جهاز الأمن الفيدرالي يعلن إحباط هجوم إرهابي بمكان مزدحم في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم إرهابي في موسكو، واعتقال مواطن روسي، كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة في مكان مزدحم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي : "نتيجة للإجراءات المتخذة في موسكو، تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي في تموز/ يوليو بتفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة".

هذا وتم العثور على مكونات العبوة الناسفة في المخبأ الذي جهزه، ووجدت تعليمات صنعها ومراسلات مع أعضاء التنظيمات الإرهابية الدولية المتواجدة في سوريا، وكذلك أجهزة الاتصالات المستخدمة.

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مطلع الشهر الجاري، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.