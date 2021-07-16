الدفاع الروسية تعلن تعرض موقعها الرسمي لهجوم إلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لهجوم إلكتروني، مؤكدة أن هذا الهجوم قد تم من خارج البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الموقع الإلكتروني لها تعرض لهجوم "DDoS" من الخارج.

يعمل الموقع، الذي ظل معلقًا لأكثر من ساعتين، الآن مرة أخرى.

يقول البيان: "في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، تعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الإنترنت لهجوم DDoS، ونتيجة لذلك واجه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى محتواه".

يشار إلى أن جهاز أمن الكمبيوتر التابع لوزارة الدفاع يحاول تحييد الأثر السلبي.