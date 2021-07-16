اختفاء طائرة ركاب من على شبكات الرادار في تومسك الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن اختفاء طائرة ركاب من طراز "أي أن - 28" من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بتومسك الروسية.