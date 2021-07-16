بيسكوف: مشكلة عدم الاعتراف باللقاحات الروسية في الخارج موجودة والخطوات المتبادلة ضرورية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن مشكلة عدم الاعتراف باللقاحات الروسية في الخارج موجودة مؤكدا الحاجة لخطوات مقابلة من الغرب للموافقة على اللقاحات الأجنبية.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال مفاده أن مسألة الاعتراف باللقاحات والشهادات الأجنبية تتم وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل: "الخطوات المتبادلة ضرورية".

وأضاف بيسكوف "بالطبع لابد هنا من خطوات مقابلة، لا يمكننا أن نضع مواطنينا، الذين يعانون أيضا من مشاكل كبيرة عند السفر إلى الخارج، في موقف تمييزي".

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن بعض موظفي البعثات الدبلوماسية العاملين في موسكو، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" بناء على اقتراح وزارة الخارجية الروسية، واجهوا صعوبات عند محاولتهم الحصول على رمز الاستجابة السريعة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إيجاد حل لمشكلة عدم استلام رمز الاستجابة السريعة من قبل البعثات الدبلوماسية الملقحة بلقاحات أخرى، قال بيسكوف: "لا، حتى الآن لا يوجد حل لهذه المشكلة، لكننا نعلم بوجود هذه المشكلة؛ وفي الواقع، حقيقة عدم الاعتراف باللقاحات، ونحن، على سبيل المثال، سيكون موضع ترحيب كبير من قبلنا إذا ما تم الاعتراف بلقاحنا في الدول الأجنبية ذات الصلة. وبالطبع، هذه مشكلة كبيرة تتمثل بعدم الاعتراف باللقاحات، وهذا هو السؤال الذي يجب الإجابة عليه مع الشركاء الدوليين".

وفي إطار الإجراءات الجديدة لمكافحة الجائحة وكبح جماح انتشار المرض، اتخذت سلطات موسكو، منذ 28 حزيران/يونيو الماضي إجراءات تسمح فقط للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، وحصلوا عليه منذ فترة لا تزيد عن ستة أشهر، أو الأشخاص الذين لديهم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبي، بحضور المناسبات العامة والفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 500 شخصاً، ذلك باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وتم فرض قيود مماثلة في ضواحي موسكو.