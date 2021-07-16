عمدة موسكو: إلغاء دخول المطاعم والمقاهي برمز الاستجابة السريعة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، عن إلغاء الدخول إلى المطاعم والمقاهي برمز الاستجابة السريعة "كيو أر كود" ابتداء من 19 تموز /يوليو الجاري.

وقال عمدة موسكو في إطار مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد: "بسبب تحسين الوضع وديناميكيات التطعيم الجيدة، اتخذنا عددًا من القرارات الجادة ...بدءا من 19 تموز/يوليو، نقوم بإلغاء رموز الاستجابة السريعة "كيو أر كود" الإلزامية في المطاعم العامة".

يذكر أنه منذ 28 يونيو/ حزيران الماضي، أصبح يمكن دخول المطاعم والمقاهي في موسكو فقط للمواطنين الذين تلقوا اللقاح، أو الذين مرضوا خلال الأشهر الستة الماضية، أو يجب عليهم تقديم نتيجة اختبار كورونا سلبي، وحضور المناسبات العامة بعدد لا يزيد عن 500 شخص. ولتأكيد الحالة الصحية، يجب على كافة الزوار أن يكونوا من حاملي رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم.