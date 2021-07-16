نجاة جميع ركاب طائرة المفقودة في منطقة تومسك الروسية

أعلن متحدث وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن جميع من كانوا على متن الطائرة "آن - 28" التي اختفت في وقت سابق من على شاشات الرادار على قيد الحياة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث: "جميع من كان على متن الطائرة على قيد الحياة".

في الوقت نفسه قال مصدر بوزارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك":

"في حوالي الساعة 14.36 تم العثور على موقع سقوط الطائرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث أن أربع مروحيات بدأت عمليات البحث عن الطائرة من طراز "آن - 28" التي اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في منطقة "تومسك" بسيبيريا، وسط روسيا؛ وعلى متنها 17 شخصا بينهم أربعة أطفال.

وقال: "تم تنظيم عملية بحث باستخدام أربع مروحيات من طراز مي – 8، تابعة لوكالة النقل الجوي الروسية، ووزارة الطوارئ".