واشنطن تخطط لشراء محركات صاروخية روسية

وجاء في بيان نشر على الموقع الحكومي لبوابة للمعلومات القانونية، اليوم الجمعة: "تم قبول اقتراح وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، بالتعاون مع شركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية بشأن إجراء مفاوضات مع شركة أوربيتال ساينس كوربوريشن الأمريكية بشأن إبرام صفقة شراء محرك صاروخي RD181M لمركبة الإطلاق أنتاريس المستخدمة لنقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف البيان: "يمكن إبرام عقد توريد المحرك الجديد في حال استيفاء عدد من الشروط، بما في ذلك بعد تلقي ضمانات من الجانب الأمريكي بأن صواريخ أنتاريس ذات المحركات الروسية لن تستخدم لإطلاق حمولات عسكرية".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إينيرغوماش" الروسية المنتجة أنها وقعت صفقة ضخمة لبناء 60 محركًا مع شركة "أوربيتال ساينس"، التي أبرمت عقدًا بقيمة 1.9 مليار دولار مع "ناسا" لتزويد المحطة الفضائية.