روسيا ومصر تبحثان أزمة سد النهضة واحتمالات التسوية في ليبيا وسوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، مع السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، آفاق التسوية في ليبيا وسوريا، وكذلك ملف سد النهضة الإثيوبي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "استقبل نائب وزير خارجية روسيا سيرغي فيرشينين سفير جمهورية مصر العربية في موسكو إيهاب نصر".

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع القائمة لتطورات الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا مع التركيز على احتمالات التسوية في ليبيا وسوريا، بحسب البيان.

وخلال المباحثات، تطرق الحديث إلى مجالات محددة من التفاعل بين البلدين على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، لا سيما في ما يتعلق بمناقشة بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق.

وسبق أن أخطرت السلطات الإثيوبية مصر رسميا ببدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

وردت السلطات المصرية بأنها لا تقبل بشكل قاطع مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب وتعتبرها انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.

بدوره، خاطب السودان في 22 يونيو/ حزيران رسميا مجلس الأمن الدولي بطلب لمناقشة الوضع حول السد الإثيوبي الذي يثير قلق كل من مصر والسودان.