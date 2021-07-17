مسؤول سابق بالصحة الروسية: من المستحيل إثبات الأصل المختبري لفيروس "كورونا"

قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم والعلوم، غينادي أونيشينكو، إنه من المستحيل إثبات الأصل الاصطناعي لفيروس "كورونا" بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أونيشينكو بأنه "لا توجد الآن أداة تُلزم الدول بتقديم معلومات حول ما يحدث في المختبرات، لهذا فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يستبعد نسخة الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا".

وقال أونيشينكو: "إنه من المستحيل إثبات ذلك، نظرًا لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لا تعمل، وأن الأمريكيين استخدموا حق النقض ضد هذه المعاهدة وانسحبوا منها، (يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من المفاوضات لتطوير بروتوكول ملزم لاتفاقية الأسلحة البيولوجية).

وأضاف أونيشينكو: "لذلك يجب أن يقوم الأمريكيون بلوم أنفسهم، فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروسًا اصطناعيًا، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم، لأنه لا توجد أداة دولية تلزم الأطراف بتقديم جميع المعلومات".

كما قال أونيشينكو: "بالإضافة إلى ذلك فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ليس خبيرًا في هذا المجال للإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن أن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس "كورونا" وتتوقع الشفافية من سلطات جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشاكل.

ودعا غيبريسوس إلى "الوصول إلى البيانات وخاصة البيانات الخاصة ببداية الجائحة، ولم يستبعد أن يكون انتشار الفيروس التاجي نتيجة "حالة طوارئ في المختبر".