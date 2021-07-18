وزيرالطاقة: روسيا تعود إلى مستوى إنتاج النفط قبل الأزمة في مايو 2022

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن روسيا، بحسب اتفاقاتها الجديدة في إطار "أوبك+"، ستعود إلى مستوى إنتاج النفط الذي كان قبل الأزمة في أيار/ مايو 2022.

موسكو – سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة على أثير قناة "روسيا 24": "بالنسبة لروسيا... سنعود إلى المستوى الذي كان لدينا قبل الأزمة في أيار/مايو المقبل، وسيسمح لنا ذلك بزيادة إنتاج النفط كل شهر اعتباراً من آب/أغسطس بـ100 ألف برميل يوميا. إنها كمية كبيرة... في حال كان متوسط سعر النفط 60 دولار للبرميل، ستبلغ عائدات الميزانية أكثر من 400 مليار روبل إضافي".

واتفق تحالف "أوبك+"، اليوم، على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًا كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، وسيتم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2022.

وجاء في بيان التحالف: "مع مراعاة المؤشرات الأساسية لسوق النفط والإجماع حول أفقه، قررت اللجنة الوزارية تمديد قرار الجلسة الوزارية العاشرة لدول "أوبك" وخارجها (نيسان/أبريل 2020) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. وبشكل تدريجي، زيادة الإنتاج الإجمالي للدول بــ0.4 مليون برميل يوميًَا كل شهر، ابتداءً من آب/أغسطس 2021 حتى يتم استنفاد قيود الإنتاج الحالية التي تبلغ 5.8 مليون طن برميل يوميا".