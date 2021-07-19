الكشف عن صانع الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة...فيديو

سيشهد معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، في يوم 20 يوليو/تموز، تقديم طائرة عسكرية روسية جديدة.

وظهرت بعض ملامح الطائرة الجديدة في مقطع الفيديو نشر على منصة "يوتيوب" في 19 يوليو/تموز.

وأظهر الفيديو ملامح رأس الطائرة الجديدة وعددا من مميزاتها، ويكشف عن صانعها حيث يظهر فيه شعار شركة "سوخوي".

وكان الخبير العسكري أليكسي ليونكوف قد صرح لـ"سبوتنيك" أن الطائرة الجديدة المزمع تقديمها خلال معرض "ماكس 2021"هي نتاج شركة "سوخوي" على الأرجح.

وكان مصدر صناعي عسكري قد كشف لوكالة "سبوتنيك"، في مايو/أيار 2021، أن العمل جار لإنشاء طائرة مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد.

وقد تمت في روسيا صناعة طائرة مقاتلة من الجيل الخامس بمحركين "سو-57".

ويقام معرض "ماكس 2021" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو، في الفترة 20 - 25 يوليو.