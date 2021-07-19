الدفاع الروسية تطالب بتسريع تسليم طائرة "أوخوتنيك"

طالبت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تسريع الاختبارات والبدء في تسليم الطائرة المسيّرة "أوخوتنيك".

وقال عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية سيرغي سميرنوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجري العمل على الاختبارات ووقت التسليم الآن. في الواقع، تمت صياغة طلب من وزارة الدفاع للصناعة لتسريع الاختبارات".

وأضاف سميرنوف: "في الوقت الحالي، يجري العمل على تنفيذ ذلك".

وأشار سميرنوف إلى أن الطائرة المسيرة لديها قدرات رائعة وخصائص متطورة، وقال: "تم تصميم وبناء آلات من هذه الفئة في عدد قليل من البلدان فقط في العالم".

وأشار إلى أن أولى طائرات "أوخوتنيك" قامت برحلات تجريبية، ويتم تصنيع العينات التالية للاختبارات الثابتة واختبارات الطيران في مصنع نوفوسيبيرسك للطائرات.

يشار إلى أن طائرة "أوخوتنيك" تستطيع أن تضطلع بمهام عديدة، منها رمي الأهداف الأرضية بالقنابل. وأكد الاختبار في يناير/كانون الثاني 2021، أن بإمكان "أوخوتنيك" تدمير الأهداف بذخائر الدقة العالية.