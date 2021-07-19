شوارع يكاترينبورغ الروسية تتحول إلى أنهار بعد هطول أمطار غزيرة...فيديو

حولت الأمطار الغزيرة شوارع مدينة يكاترينبورغ الروسية إلى بحيرات وأنهار، وتسببت في انهيار سقف أحد مراكز التسوق.

ووفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، انهار السقف تحت ضغط مياه الأمطار، وتم إجلاء الزوار دون تسجيل إصابات، كما غمرت الأمطار مواقف السيارات والممرات الأرضية.

وبحسب القناة، رافقت العاصفة الرعدية رياح شديدة مزقت اللافتات الإعلانية، وألحقت أضرار بأسطح المنازل وانهيار برج كهربائي.