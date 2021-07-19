علماء روس يطورون رقاقة بيولوجية للكشف عن "كورونا"

ونشر موقع "هيئة حماية المستهلك الروسية" دراسة أجراها معهد نيجني نوفغورود لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، المعروف باسم "بلوخينا".

وبحسب ما جاء في الوثيقة"، يجري العمل على إنشاء نموذج أولي للرقاقة الحيوية للإشارة إلى مسببات الأمراض الفعلية للالتهاب الرئوي المكتسب، بما في ذلك فيروس SARS-CoV-2. ومن المقرر أن توصيف السمات الرئيسية للهيكل المسبب للمرض، للالتهاب الرئوي المكتسب، مع الأخذ في الاعتبار أي نموذج أولي لرقاقة بيولوجية DNA سيتم تطويرها".

وشارك متخصصون في عملية البحث والتطوير لأجهزة الاستشعار الحيوية المتعددة الوسائط للكشف السريع عن المؤشرات الحيوية والفيروسات والكائنات الدقيقة لعدة سنوات.

كما أنهم يدرسون تشخيص المؤشرات الحيوية للنوبات القلبية الحادة والتوتر وفيروس كورونا باستخدام الببتيدات. وطور علماء الفيروسات الأسس العلمية والتكنولوجية لإنشاء مثل هذه الرقائق لتحديد واختبار مسببات الأمراض.