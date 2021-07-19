روسيا تستعين بطائرات إيل 76 لإمطار السحب من أجل إخماد حرائق الغابات

قامت السلطات الروسية باستخدام الطائرة "أن - 26" (تسيكلون) لإخماد حرائق الغابات المتواصلة في منطقة ياقوتيا، والتي دمرت مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.

وقام الجهاز الروسي للحماية الجوية للغابات باستخدام يوديد الفضة لتحفيز السحب على إسقاط المطر، كما تم إلقاء عشرات الأطنان من المياه في الغابات المحترقة من طائرات الهليكوبتر" مي - 8" وطائرات "إيل – 76" ونشر طائرتين برمائيتين من طراز "Be-200CHS" وأكثر من 2100 مظلي، للإسهام في إخماد الحرائق والحيلولة دون انتشارها.

وبحسب وسائل إعلام روسية، تم تسجيل ما مجموعه 190 حريقًا تمتد على مساحة تزيد على 800 ألف هكتار.

وأفادت وزارة الغابات الإقليمية الروسية، في وقت سابق، عن إخماد أربعة حرائق في غابات إقليم كراسنويارسك، على مساحة 300 هكتار، والتي وفقا للمعطيات الأولية نشأت بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة في الآونة الأخيرة.