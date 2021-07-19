الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الأذربيجاني إلى روسيا بهدف تنسيق المواقف

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن الاستعدادات جارية تمهيدا لزيارة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إلى روسيا، موضحا أنها تأتي في سياق تنسيق الإجراءات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان جدول الرئيس بوتين يتضمن لقاء علييف: "نعم، يتم التحضير لزيارة عمل، في إطار تنسيق المواقف".

وأشار إلى أنه ليس من المقرر اعتماد أي وثائق خلال الزيارة.

إلى ذلك، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف هاتفيا تنفيذ الاتفاقات بشأن إقليم قره باغ.

وأعلن بيسكوف، يوم 8 تموز/يوليو الجاري، أن الاتصالات بين موسكو وباكو تجري بشكل دائم، والجميع متفق على أن تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن قره باغ أمر مهم ولا بديل له.

وعقدت في الـ7 من الشهر الجاري في موسكو، محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.