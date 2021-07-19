الهند تؤكد فعالية "سبوتنيك V" ضد سلالة دلتا

أكدت الأبحاث التي أجراها المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي، ضد سلالة دلتا من الفيروس التاجي.

ونشرت وكالة "ANI" الهندية نتائج الأبحاث، معلقةً: "نعم، اللقاحات الموجودة فعالة ضد سلالة دلتا وفقًا للبحث الذي أجراه ICMR حول هذه المسألة".

تسمح الهند باستخدام ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، النسخة الهندية من لقاح أكسفورد المسمى "CoviShield" و"Covaxin" المحلي و"Sputnik V".

تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيكV" في الهند، في 12 أبريل/نيسان 2021، كجزء من عملية تسجيل المسار السريع.

وفي الوقت الحالي، تم تسجيل اللقاح الروسي في 67 دولة، بالإضافة إلى روسيا، ويجري إنتاج اللقاح في هنغاريا، البرازيل، كازاخستان، بيلاروسيا، سلوفاكيا، الأرجنتين، الهند، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، إيطاليا ومصر.