الخارجية الروسية: موسكو تدرس إنتاج أحد اللقاحات الروسية ضد "كوفيد 19" على أراضي نيكاراغوا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدرس طلب نيكاراغويا، لإنتاج أحد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن مشروع مشترك لإنتاج الأدوية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية نيكاراغوا: "تقدمت القيادة النيكاراغوية، قبل شهرين تقريبا، باقتراح إنتاج لقاح كوفيفاك من مركز تشوماكوف، على أساس مشروعنا المشترك ميتشنيكوف".

وأوضح أن هذه مسألة ليست بالبسيطة، حيث تم إنشاء المشروع لإنتاج لقاحات ضد الإنفلونزا، ويعمل بطاقة كبيرة لإنتاج هذه العقاقير، التي يتم توفيرها ليس فقط لنيكاراغوا، ولكن أيضا لفنزويلا وكوبا والإكوادور.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن مشروع "ميتشنيكوف"، ينتج حوالي 30 مليون جرعة لقاح ضد "الإنفلونزا"، خلال موسم انتشار العدوى.

وأضاف: "الجانب الثاني هو أن الطاقة الإنتاجية لمركز تشوماكوف ليست كبيرة بعد، ولم يتم تلبية الطلب الروسي على هذا اللقاح، بالكامل".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "مع الأخذ في الاعتبار كل هذه الظروف، ندرس الطلب حول إمكانية إنتاج أي لقاح روسي في نيكاراغوا. أعتقد أنه سيكون هناك وضوح بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب. سياسيا، بالطبع، نحن نؤيد تماما".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في آب /أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، وهو "سبوتنيك V" من تطوير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس "كورونا"، وهما لقاح "إبيفاك كورونا"، من انتاج مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن الروسية، ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي أوائل شهر أيار/مايو، تم تسجيل اللقاح المحلي الرابع، "سبوتنيك - لايت"، الذي يؤخذ على أساس جرعة واحدة.