وزارة الخارجية الروسية تكرم إعلاميا في "سبوتنيك"

قلّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الإعلامي نواف إبراهيم، بوسام "التعاون مع الخارجية الروسية " تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم السياسة الخارجية الروسية.

وقرأت بروتوكول القرار المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، ومما جاء فيه: "بمناسبة مرور 80 عاماً على إنشاء وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك) ولقاء للتعاون المثمر والمتابعة الإعلامية الحثيثة للسياسة الخارجية الروسية ودعم تنفيذ المشاريع الوطنية والمساهمة في نشر اللغة الروسية" يقلد الإعلامي في وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك عربي) نواف إبراهيم، بوسام "التعاون مع وزارة الخارجية الروسية".

الجدير بالذكر، أن الزميل نواف إبراهيم حاصل على عدة شهادات علمية عليا، آخرها عام 2011، حيث حصل على شهادة دكتوراه في الصحافة الدولية وإدارة وسائل الإعلام من الجامعة الروسية الحكومية "الصداقة بين الشعوب". كما نال في عام 2017 على شهادة بروفسور فخري" أستاذ غير متفرغ في "المركز الدولي للتعليم والبحوث الاجتماعية والإنسانية" معهد الاستشراق لدى "أكاديمية العلوم الروسية"، ورئيس المجلس الاستشاري في مؤسسة "نحمي سورية" لريادة الأعمال.

يعمل إبراهيم كإعلامي مفوض ومراسل مهام خاصة ومنتج ومعد ومقدم برامج ومعلق سياسي في وكالة "سبوتنيك"، وخبير بالعلاقات الروسية – العربية، ومستشار إعلامي وسياسي ومستشار العلاقات الإعلامية الدولية للمنظمة العالمية للسلام. ولديه خبرة تصل إلى 18 عاما في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وحائز على عدد كبير من الشهادات والأوسمة من حكومات ومنظمات عربية وأجنبية تقديراً لجهوده في العمل السياسي والإعلامي وتغطية الأحداث الهامة، وله مساهمات كبيرة في العمل الاجتماعي والإنساني، وكرم عام 2019 بوسام "بطل العمل".

ويشغل حاليا منصب مدير مركز الموارد والتنمية المستدامة لبلدان الشرق الأوسط لدى المركز الحكومي الدولي للمعلومات والعلوم التقنية "ICSTI"، ونائب مدير معهد قضايا الأمن والتنمية المستدامة "صندوق البحث العلمي المستقل".