روسيا تستحدث مشروع "الدرع الصحي"

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الاثنين، تطوير مشروع "الدرع الصحي" الروسي، مما يسمح بمنع تطور أي وباء، وإمكانية ابتكار لقاحات ضد العدوى في غضون أربعة أشهر.

موسكو - سبوتنيك. وقالت غوليكوفا، خلال جلسة مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية:

"درس آخر للجائحة، هو الحاجة إلى ضمان توفير الأمن الصحي والوبائي في البلاد. بدون ذلك، يصبح الحفاظ على السكان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة أمرًا مستحيلا؛ وكما أشار ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، بالفعل، بناءً على تعليماتكم، لقد قمنا بتطوير مشروع "الدرع الصحي". نتيجة هذا المشروع سيكون منع جلب العدوى الخطيرة أو أي جائحة إلى البلاد".

وأضافت: "كذلك سيسمح في غضون أربعة أيام، بتطوير أنظمة اختبار جديدة للعدوى، وابتكار لقاحات ضدها في غضون أربعة أشهر".

واختتمت غوليكوفا في معرض تعليقها على المشروع التجريبي "الدرع الصحي"، بالقول: "أريد أن أؤكد هذا مرة أخرى، في غضون أربعة أيام لتطوير أنظمة اختبار للعدوى الجديدة، وفي أربعة أشهر - لقاحات ضدهم".