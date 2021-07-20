إعلام: المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن قد تجري في 28 يوليو الجاري

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أول لقاء للوفدين الروسي والأمريكي في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، سيعقد في الـ28 من يوليو/تموز الجاري.

وكتبت صحيفة "ذي هيل" دون تحديد المصدر: أن "ممثلي الولايات المتحدة وروسيا من المتوقع أن يعقدوا اللقاء الأول في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، في الـ28 من يوليو/تموز الجاري".

هذا والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، جو بايدن في جنيف في 16 يونيو/حزيران الماضي، في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

وأعلن الرئيسان في بيان مشترك عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهريا ونشطا، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع شن حرب نووية.

وأوضح الرئيسان أنهما يسعيان من خلال إطلاق هذا الحوار إلى، "وضع أساس للمراقبة المستقبلية للأسلحة والإجراءات لتخفيض الأخطار".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعلن في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية)، أن روسيا تتوقع عقد جولة أولية للحوار مع الولايات المتحدة، حول قضية الاستقرار الاستراتيجي، قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

وتابع قائلا، "لدينا اتفاق، تمت صياغته بشكل رسمي في البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيسين (فلاديمير بوتين وجو بايدن) في جنيف، على أننا سنجري حوارا نشطا وهادفا ومركزا ومتكاملا حول هذه القضايا".