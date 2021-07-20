مسؤول روسي: موسكو تتلقى طلبات جديدة لشراء مقاتلات "سو 35"

أعلن مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني الروسي، ديمتري شوغاييف، أن روسيا تلقت طلبات شراء جديدة بشأن مقاتلات "سو 35" الجديدة.

وقال شوغاييف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نتلقى بانتظام طلبات رسمية لشراء طائرات "سو 35"، ومنذ عام 2019 تستمر لوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني بتلقي الطلبات من الشركاء الأجانب للحصول على هذه الطائرات".

وأشار شوغاييف إلى أن الطائرات الروسية الحديثة الصنع أثبتت نجاحها خلال العمليات التي نفذتها القوات الجوية الروسية في سوريا.

وكانت الصين أول دولة أجنبية تشتري مقاتلات "سو-35" الروسية متعددة الوظائف.

وتم توقيع العقد مع شركة "Rosoboronexport" لشراء 24 طائرة في عام 2015. بعد عام، تلقت جمهورية الصين الشعبية أول أربع طائرات "سو-35". وفي عامي 2017 و2018، سلمت روسيا عشر مقاتلات آخرى للجانب الصيني.