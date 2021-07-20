روسيا تعمل على إنشاء مقاتلة من الجيل السادس

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية الروسية، سيرغي سميرنوف، أن روسيا تواصل العمل في اتجاه إنشاء ما تحتاجه طائرات المستقبل من معدات، ولا سيما المعدات الخاصة بالجيل السادس من المقاتلات.

وكانت روسيا قد أنشأت الجيل الخامس من المقاتلات وبدأت تزود قواتها الجوية بالنماذج العملية من مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات منذ عام 2020.

ولم يقف صانعو الطائرات الروس عند هذا الحد، بل إنهم يواصلون العمل على إنشاء ما هو جديد في عالم الطيران.

وذكر سميرنوف، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن صناعة الطائرة الجديدة تحتاج من 5 إلى 7 سنوات بينما تحتاج صناعة المحرك الجديد إلى فترة أطول. ولا يتوقف مصممو الطائرات ومعداتها إبان ذلك عن العمل على إنشاء ما هو جديد.

وأشار إلى أن الجيل الجديد من الطائرات يحتاج إلى معدات من الجيل الجديد، ويجب أن تتمكن هذه المعدات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي واستخدام مختلف أنظمة الأسلحة.

ويتواصل العمل في اتجاه إنشاء ما يلزم الجيل الجديد القادم من الطائرات المقاتلة.