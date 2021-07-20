بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك ويعتبره منبرا للرحمة والتقوى

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العيد يذكر المؤمنين بقيم الإسلام، ويدعو إلى الرحمة والعدالة، وفق ما نقلته خدمة الكرملين الصحفية.

ونشر موقع الكرملين الرسمي بيان التهنئة: "هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون ماضية، يذكر المؤمنين بأصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى، والتعامل الصادق مع الآخرين".

وأضاف بيان التهنئة: "وهذه المُثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي هي أساس جميع الأديان العالمية، تعمل كقوة توحيد قوية، وتساهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي، والتقاليد الأصلية لشعبنا".

ويذكر أن عيد الأضحى وعيد الفطر هما العيدان الرئيسيان في التقويم الإسلامي. ونظرا لأن التقويم، الذي يتم الاحتفال بالأعياد على أساسه هو التقويم الهجري، الذي يعتمد تحديد بدايات الأشهر فيه على رؤية الهلال، فإن تواريخ الأعياد تتغير سنويا.