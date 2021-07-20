موسكو مستعدة للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات "سو 35" و"سو 57" بعد تسليم "إس 400"

أعلن مدير شركة "روس أبورون اكسبورت" الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وتركيا تكملان المشاورات بشأن عقد لتوريد الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي الروسي "إس 400".

وقال ميخييف، للصحفيين، خلال افتتاح معرض "ماكس 21" للطيران والفضاء الدولي: "المشاورات النهائية جارية، وتم تشكيل النموذج المالي وبرنامج التعاون التكنولوجي لهذا المشروع، لذلك نتوقع استكمال هذا المشروع في الأشهر المقبلة".

وفي السياف ذاته، كشف مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني الروسي، ديمتري شوغاييف، أن موسكو مستعدة للتفاوض مع تركيا بشأن مقاتلات "سو 35" و "سو 57" إذا قررت أنقرة شراءها.

وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك":"إذا قررت أنقرة شراء هذه الطائرات، فنحن مستعدون لإجراء مفاوضات مناسبة مع زملائنا الأتراك".

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أبريل/ نيسان الماضي، أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن شراء فوج ثان من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400".

وبدأت روسيا بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا في 12 يوليو/تموز 2019.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

يشار إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اس-400" الحديثة، تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء منظومة "باتريوت" الأميركية، مهددة أنقرة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.