"روساتوم" ترسل اقتراحات إلى جنوب أفريقيا لتطوير الطاقة النووية

تعتزم مؤسسة "روساتوم" الروسية المشاركة في تطوير الطاقة النووية في جنوب أفريقيا، وقد أرسلت المؤسسة الحكومية مقترحاتها إلى شركائها في هذا البلد.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية، في بيان عقب الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وجنوب إفريقيا: "شركة "روساتوم" الحكومية أرسلت عروضها بالفعل، وننتظر المناقصة. كما ننتظر أيضا نتائج المناقصة التي أجريت العام الماضي لتوريد منتجات اليورانيوم المخصب حتى عام 2028".

وتعد "روساتوم" هي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة النووية في العالم. وتحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة لتوليد الكهرباء في روسيا.

تخطط شركة روساتوم الحكومية الروسية المتخصصة في الطاقة النووية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع كينيا وأوغندا وزامبيا لوضع الأساس لنشاط موسع في دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى يتجاوز خططها لبناء محطات للطاقة النووية في شمال أفريقيا.