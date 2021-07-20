عمدة موسكو: 4 ملايين من سكان العاصمة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن 4 ملايين شخص من سكان العاصمة تلقوا المكون الأول من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأكثر من 2.2 مليون شخص تلقوا المكون الثاني.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، خلال اجتماع هيئة رئاسة حكومة العاصمة: "بفضل العمل الدؤوب للعاملين الطبيين في موسكو، ابتداء من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، تم إجراء تطعيم مجاني شامل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ، والعدد الإجمالي لمن تلقى التطعيم أكثر من 4 ملايين شخص في العاصمة، من بينهم أكثر من 2.2 مليون شخص تم تطعيم بالمكون الثاني".

هذا وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن روسيا بحاجة إلى تطعيم جميع السكان ضد "كورونا" حتى تصبح دولة رائدة بلا منازع في مكافحة الوباء.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أوعز بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90 في المائة من المناعة الجماعية، إضافة إلى تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا وإعادة تطعيم السكان، والأخذ في الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات الصلة.