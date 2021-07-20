روسيا تؤكد أن قرار الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه

أكد رئيس الوفد الروسي في فيينا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه.

وقال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا أعلنت في مؤتمر حول معاهدة الأجواء المفتوحة أن قرار الانسحاب من الاتفاقية نهائي ولا يخضع حاليًا للمراجعة.

وقال غافريلوف "بحسب النتائج الرئيسية للمؤتمر، فإن انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة هو قرار نهائي، ولا يخضع حاليًا للمراجعة".

واعتبر غافريلوف أن تصريحات عدد من المشاركين حول استعدادهم لمواصلة المشاركة في المعاهدة الأجواء المفتوحة دون روسيا والولايات المتحدة، هو "قرارهم السيادي".

يتبع...