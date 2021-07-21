أنطونوف: السلطات الأمريكية تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على روسيا

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن مسؤولين أمريكيين يحاولون استغلال كييف للضغط على روسيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف على هواء قناة "آر تي أميريكا"، "يبدو لي أن بعض المسؤولين السياسيين يريدون استغلال أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا، لتغيير سياسة روسيا الدولية المستقلة، وسياستها الاقتصادية".

وأضاف، "أنا لا أفهم ما هي المصالح السياسية للإدارة الأمريكية في أوكرانيا؟.. أوكرانيا بعيدة جداً. لقد ناقشت هذه المشكلة مع الكثير من السياسيين، وأحيانا، أنا لا أمزح ولا أكذب، بعضهم لا يعلمون أين تقع أوكرانيا".

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس/آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.

وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.

وصرحت روسيا مرارا بأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وموضوع اتفاقيات التسوية في مينسك.