معرض "ماكس 2021" ينتظر انطلاق طيار أجنبي على أحدث مقاتلة روسية

من المقرر قيام طيار أجنبي برحلة على متن المقاتلة الروسية "ميغ-35"، خلال معرض الطيران الدولي "ماكس 2021".

وأبلغ دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الحكومية الروسية للتعاون العسكري التقني، وكالة "سبوتنيك"، أن إحدى الدول المستوردة للمعدات العسكرية من روسيا قدمت طلبا لقيام طيارها برحلة جوية استعراضية على متن طائرة "ميغ-35" خلال معرض "ماكس 2021".

وتعد "ميغ-35" أحدث طائرة مقاتلة تحتوي على معدات خاصة بالمقاتلات من الجيل الخامس، وخصصت لتدمير الأهداف الجوية في أي وقت من النهار والليل في جميع الظرف الجوية، وتستطيع أيضا مهاجمة الأهداف الأرضية والبحرية المتحركة والثابتة.

ومن مميزات مقاتلة "ميغ-35" البصمة الرادارية المنخفضة والمحركان الجديدان اللذان ينتجان المزيد من قوة الدفع. وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" استخدام جميع أنواع الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل الموجهة.

وانطلقت فعاليات معرض "ماكس 2021" المقام في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو في 20 يوليو/تموز الجاري، وتستمر حتى 25 يوليو.