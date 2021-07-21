مسؤول روسي يرجح اهتمام بلدان شرق أوسطية بالمقاتلة الجديدة "تشيك ميت"

رجح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن تكون عدة دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مهتمة بالمقاتلة الروسية الجديدة "تشيك ميت".

وقال شوغايف للصحفيين على هامش المعرض: "قد يكون الشرق الأوسط مهتما جدا بالمقاتلة الجديدة، وكذلك بلدان جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا".

وأشار شوغايف إلى أن المقاتلات ذات المحرك الواحد، أرخص وأكثر قدرة على المنافسة؛ والطائرة الجديدة مصممة لأداء مهام الطائرات المقاتلة الخفيفة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن المقاتلات ذات الإمكانات العالية من أفضل الطرازات (مثل سو-57)، ليست مطلوبة دائما، لأنها ببساطة قد تفوق حاجة بعض البلدان.

وشدد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني على أن السعر سيكون من المزايا التنافسية للطائرة المقاتلة الجديدة.

وطائرة "تشيك ميت" الحربية من النوع الخفيف، وهي مقاتلة روسية خفيفة من الجيل الخامس، مزودة بمحرك واحد.

وتم تقديم نموذجها الأولي في معرض "ماكس - 2020" للطيران والفضاء، بمطار "جوكوفسكي"، قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أمس، النقاب عن "تشيك ميت"، خلال معرض "ماكس - 2021".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن الطلب على "تشيك ميت" يُقدر بثلاثمائة طائرة؛ مشيرا إلى أن العملاء المحتملين، هم الهند وفيتنام ودول القارة الأفريقية.

وتبلغ الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة "تشيك ميت" 7400 كيلوغراما، وتحلق بأقصى سرعة بين 1.8 و2 ماخ.

وانطلقت، أمس، وسط مشاركة دولية واسعة، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس - 2021"، بنسخته الخامسة عشر؛ وتستمر حتى 25 تموز/يوليو الجاري.

يشار إلى أن الوكالة الإعلامية الدولية "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي العام للمعرض الجوي، ووكالة "سبوتنيك" - الشريك الإعلامي الرسمي.